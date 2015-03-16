Президент Вануату считает, что к урагану в его стране привели изменения климата

Лонсдейл назвал циклон "монстром" и подчеркнул, что стране придется отстраиваться заново, передает Русская служба BBC.

Тем временем в Вануату продолжает поступать гуманитарная помощь из разных стран.

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По последним данным, в результате удара стихии погибли восемь человек, однако власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Около 90% домов в столице страны Порт-Виле оказались разрушенными. Более 10 тысяч человек вынуждены жить в эвакуационных центрах.

Ранее УНИАН сообщал, что в ЮНИСЕФ заявили, что "Пэм" может стать одним из худших ураганов в истории Тихоокеанского региона.