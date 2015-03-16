Президент Вануату считает, что к урагану в его стране привели изменения климата
20:39, 16 марта 2015Климат
783
Президент Вануату Балдвин Лонсдейл заявил, что ключевым фактором для возникновения мощного циклона "Пэм", обрушившегося на островное государство, стало глобальное изменение климата.
REUTERS
Лонсдейл назвал циклон "монстром" и подчеркнул, что стране придется отстраиваться заново, передает Русская служба BBC.
Тем временем в Вануату продолжает поступать гуманитарная помощь из разных стран.
Читайте такжеБолее 40 человек погибли из-за разрушительного урагана "Пэм" в островном государстве Вануату (фоторепортаж)
По последним данным, в результате удара стихии погибли восемь человек, однако власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Около 90% домов в столице страны Порт-Виле оказались разрушенными. Более 10 тысяч человек вынуждены жить в эвакуационных центрах.
Ранее УНИАН сообщал, что в ЮНИСЕФ заявили, что "Пэм" может стать одним из худших ураганов в истории Тихоокеанского региона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter