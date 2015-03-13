Темпы выброса парниковых газов замедлились в 2014 году - МЭА

Это произошло впервые за последние 40 лет в условиях отсутствия крупного кризиса в мировой экономике, сообщает Русская служба Би-би-си.

Уровень выбросов в 2014 году составил 32 гигатонны, то есть не изменился по сравнению с уровнем предшествующего года.

Однако МЭА предупреждает, что, хотя этот результат внушает надежду, еще рано праздновать победу.

”Это очень приятный и важный для нас сюрприз. Он дает необходимую сейчас основу для проведения переговоров в Париже по составлению нового климатического соглашения. Впервые показатели выбросы парниковых газов не связаны с ростом мировой экономики”, - сказал главный экономист МЭА Фатих Бироль.

Руководитель МЭА Мария ван дер Ховен считает, что хотя данные ”воодушевляют”, расслабляться еще рано, и ”ни в коем случае нельзя использовать эти хорошие новости в качестве предлога, чтобы тормозить процесс”.

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Аналитики считают, что замедление выбросов в атмосферу связано с тем, как изменяется потребление энергии в Китае и в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно МЭА, ситуация в Китае и странах ОЭСР - в том числе рост потребления возобновляемых источников энергии - дала положительный эффект, выразившийся в уменьшении выбросов парниковых газов, несмотря на рост мировой экономики.

Агентство сообщило, что за последние 40 лет, пока велся сбор данных о выбросах парниковых газов, годовые показатели оставались на прежнем уровне или уменьшались всего три раза. Специалисты объясняли это экономическими кризисами.

Мировое сообщество стремится достичь подписания глобального климатического соглашения, которое вступит в силу в 2020 году.