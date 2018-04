Глобальное потепление помогло развязать гражданскую войну в Сирии - ученые

Глобальное потепление помогло «запустить» кровопролитный конфликт в Сирии: оно в три раза увеличило шансы на суровую засуху в восточном Средиземноморье.

Об этом заявили американские исследователи. О связи климата и сирийского кризиса рассказывается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на Mashable.

Гражданская война в арабском государстве началась в 2011 году и продолжается по сей день. Колин Келли (Colin P. Kelley) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его коллеги подчеркивают, что этому предшествовала трехлетняя засуха — самая разрушительная в истории Сирии. Из-за нее сотни тысяч крестьян пополнили армию безработных в городах.

Сельскохозяйственная политика правящего в Сирии режима, стимулировавшего выращивание влаголюбивых культур (хлопка), а также действия крестьян, выкапывающих все больше колодцев, истощили запасы грунтовых вод. В результате около полутора миллионов аграриев были вынуждены перебраться в города. К ним прибавилось столько же беженцев из Ирака, спасающихся от войны и той же засухи. К 2010 году городское население Сирии выросло на 50 процентов (по сравнению с 2002 годом) — с 9 до 13,8 миллиона. Трущобы, тотальная безработица и имущественное расслоение помогли создать «горючий материал» для гражданской войны, утверждают ученые.

Специалисты также обнаружили, что трехлетняя засуха была неслучайной и непосредственно связана с антропогенным глобальным потеплением. Сравнение нескольких климатических моделей региона показало, что эффект парниковых газов увеличивает вероятность многолетних засух в два-три раза. Кроме того, по мере роста температуры в мире расширяется ячейка Хадли, погружая Средиземноморье и южную Европу в сухую зону.