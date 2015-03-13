За последние 65 лет в Арктике исчезла пятая часть прудов

За вторую половину 20 века и начало текущего столетия около пятой части арктических прудов полностью исчезла, а их средние размеры сократились на треть благодаря потеплению климата и зарастанию водоемов травой.

Об этом пишет эколог в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research, передают РИА Новости.

"Пруды играют критически важную роль в жизни Арктики. Как показывает нам история региона, что подобные водоемы постепенно росли с течением времени, превращаясь в конечном итоге в озера. Пруды меняли облик всего окружающего их ландшафта, и теперь это не будет происходить — не будет прудов, не будет и озер", — рассказывает Кристиан Андресен (Chrisitan Andresen) из университета Техаса в Эль-Пасо (США).

Андресен пришел к такому печальному выводу, проследив за изменениями в размерах и облике почти трех тысяч прудов, которые существовали или до сих пор существуют на территории Аляски с 1948 по 2010 года. Для этого эколог собрал и проанализировал десятки тысяч фотографий арктических регионов Америки, собранные за этот период спутниками, камерами самолетов и научными экспедициями.

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Сравнив карты Аляски за разные периоды времени, Андресен пришел к неутешительным выводам — число и площадь водоемов в американском заполярье стремительно сокращались в последние 65 лет. По его оценкам, исчезло как минимум 17% прудов, а их общая площадь сократилась на 30%. Как подчеркивает сам ученый, это очень консервативные оценки, и реальные объемы потерь должны быть существенно выше.

По его словам, главной причиной этих массовых сокращений в площади и числе прудов были две вещи — изменение климата и косвенно связанный с потеплением ускоренный рост растений на дне и у берегов таких водоемов.

Как объясняет эколог, высокие летние и зимние температуры способствуют не только более быстрому испарению вод в арктических прудах, но и к высвобождению огромного количества нутриентов и питательных веществ, вмороженных в вечную мерзлоту на их дне. Благодаря этому все дно неглубоких прудов буквальным образом зарастает, что еще больше ускоряет высыхание арктических водоемов.

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Их исчезновение, по словам Андерсена, приведет к глобальной перестройке экосистем Севера и поставит под угрозу существование многих животных и растений. Арктические пруды и озера являются домом и главным источником пищи для многих водоплавающих птиц, таких как очковые и сибирские гаги, и их исчезновение может серьезно помешать их нормальному жизненному циклу.