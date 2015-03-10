Названо 10 стран, население которых питается самой здоровой пищей

Исследование проводилось под руководством доктора Фумиаки Имамура из Кембриджского университета, пишут Новости Израиля. Был проведен анализ повседневной диеты людей из 187 стран в период между 1990 и 2010 годами. Для получения систематической оценки были учтены такие показатели, как регион, страна, нация, возраст, пол и национальный доход. Полные данные исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

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Ученые проанализировали три варианта рациона питания. Первый базировался на здоровых продуктах: фруктах, овощах, бобовых, орехах, молоке, рыбе, полиненасыщенных растительных жирных кислотах Омега-3 и пищевых волокнах.

Вторая диета была основана на нездоровой пище: красном мясе, сладких напитках, продуктах, содержащих насыщенные и транс-жиры, продуктах с высоким уровнем холестерина и натрия.

Третий вариант включал в себя продукты из обеих диет.

По результатам исследования, бедные африканские государства оказались на верхних строчках рейтинга, в отличие от развитых стран. Питание первых включало в себя овощи и зерновые, вторых – обработанные пищевые продукты.

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Рейтинг стран с самой здоровой диетой возглавило одно из беднейших государств мира – Чад. За ним следуют Сьерра-Леоне, Мали, Гамбия, Уганда, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Израиль и Сомали.

Таким образом, в ТОП-10 рейтинга стран, население которых употребляет наиболее здоровую пищу, Израиль оказался государством с самым высоким уровнем жизни.

Израильтяне едят относительно здоровую пищу, так как диета большинства основана на высоком уровне потребления свежих овощей, оливкового масла, фруктов и зерновых культур, на умеренном потреблении белков, и на низком – обработанной пищи.

По данным исследования, наименее здоровое питание у жителей Армении, Венгрии, Бельгии, Чехии, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Туркменистана, Монголии и Словакии. За последние 20 лет не улучшился также рацион Индии и Китая.

Было установлено, что женщины питаются "лучше" мужчин, а пищевые привычки пожилых людей здоровее, чем молодого поколения. Ученые обеспокоены ростом потребления нездоровой пищи во всем мире, несмотря на критический эффект питания на продолжительность жизни.