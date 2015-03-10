Названо 10 стран, население которых питается самой здоровой пищей

11:51, 10 марта 2015
Климат
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Рейтинг стран с самой здоровой диетой возглавило одно из беднейших государств мира – Чад. За ним следуют Сьерра-Леоне, Мали, Гамбия, Уганда, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Израиль и Сомали

Фото: newsru.co.il

Исследование проводилось под руководством доктора Фумиаки Имамура из Кембриджского университета, пишут Новости Израиля. Был проведен анализ повседневной диеты людей из 187 стран в период между 1990 и 2010 годами. Для получения систематической оценки были учтены такие показатели, как регион, страна, нация, возраст, пол и национальный доход. Полные данные исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

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Ученые проанализировали три варианта рациона питания. Первый базировался на здоровых продуктах: фруктах, овощах, бобовых, орехах, молоке, рыбе, полиненасыщенных растительных жирных кислотах Омега-3 и пищевых волокнах.

Вторая диета была основана на нездоровой пище: красном мясе, сладких напитках, продуктах, содержащих насыщенные и транс-жиры, продуктах с высоким уровнем холестерина и натрия.

Третий вариант включал в себя продукты из обеих диет.

По результатам исследования, бедные африканские государства оказались на верхних строчках рейтинга, в отличие от развитых стран. Питание первых включало в себя овощи и зерновые, вторых – обработанные пищевые продукты.

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Рейтинг стран с самой здоровой диетой возглавило одно из беднейших государств мира – Чад. За ним следуют Сьерра-Леоне, Мали, Гамбия, Уганда, Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Израиль и Сомали.

Таким образом, в ТОП-10 рейтинга стран, население которых употребляет наиболее здоровую пищу, Израиль оказался государством с самым высоким уровнем жизни.

Израильтяне едят относительно здоровую пищу, так как диета большинства основана на высоком уровне потребления свежих овощей, оливкового масла, фруктов и зерновых культур, на умеренном потреблении белков, и на низком – обработанной пищи.

По данным исследования, наименее здоровое питание у жителей Армении, Венгрии, Бельгии, Чехии, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Туркменистана, Монголии и Словакии. За последние 20 лет не улучшился также рацион Индии и Китая.

Было установлено, что женщины питаются "лучше" мужчин, а пищевые привычки пожилых людей здоровее, чем молодого поколения. Ученые обеспокоены ростом потребления нездоровой пищи во всем мире, несмотря на критический эффект питания на продолжительность жизни.

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