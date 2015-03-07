Американские ученые: в ближайшем будущем лед в Арктике "будет таять на глазах"

Американские ученые получили на днях результаты новых исследований, согласно которым проблемы таяния льдов в Арктике приобретают все более острый характер. Столь сильное изменение климата привело к более стремительному сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, пишет ТАСС.

Двое ученых, Рон Линдсей и Аксель Швайгер из Вашингтонского университета, собрали и проанализировали информацию о таянии в этом регионе ледников за последние 40 лет.

"У нас был доступ ко всем необходимым данным со спутников, самолетов, кораблей и даже подводных лодок, благодаря которым мы выяснили, что ледяной покров в Арктике уменьшился на 65%", - отмечает в своей работе Линдсей.

Однако, в ходе более детального анализа всей собранной информации, научные сотрудники убедились в том, что, начиная с 2000 года, процесс сокращения площади льда в самом холодном океане планеты стал наращивать темпы.

"В сегодняшних условиях ледовое покрытие Арктического бассейна будет сокращаться по 45 см за 10 лет. Лед будет просто таять на глазах. Безусловно мы знали, что это происходит, но раньше мы не имели понятия, насколько быстр процесс таяния ледников", - говорят ученые.

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В 2017 году представители Национального управления по аэронавтике и космическому пространству США (НАСА) планируют запустить на околоземную орбиту научный спутник ICESat-2. Космический аппарат с помощью лазерной системы будет изучать изменения климата на планете и собирать данные о передвижении льдов на полюсах. Стоимость аппарата составляет более $96 млн. Планируется, что он будет работать на орбите от трех до семи лет.