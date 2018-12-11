Назад в будущее: к 2030 году климат Земли будет такой же, как и 3 миллиона лет назад – ученые

К 2150 году Земля может нагреться до уровня 50 миллионов лет назад.

Если уровень выбросов углекислого газа не изменится, то к 2030 году климат Земли будет похож на климат среднего плиоцена, который закончился 3 миллиона лет назад.

К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого были опубликованы 10 декабря в журнале Национальной академии наук США (PNAS), передает Deutsche Welle.

Три миллиона лет назад на Земле царил жаркий и сухой климат. Центральная Америка находилась под водой, Гренландия не была покрыта льдом, а уровень моря был на 18 метров выше, чем сегодня. Вместе с тем Гренландия в следующем столетии еще не станет зеленой, а уровень моря не поднимется на 18 метров, поскольку скорость таяния ледников не столь высока. Вместе с потеплением планеты исчезнут многие виды живых организмов.

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"Нас ожидают весьма драматичные изменения в чрезвычайно короткие сроки. Неизвестно, сможет ли адаптироваться к таким переменам человечество, а также современная флора и фауна", - объясняет ведущий автор исследования Кевин Берк из Университета Висконсин-Мэдисон.

Также в исследовании говорится, что если выбросы углекислого газа не сократятся, в 2150 году на планете будут царить климатические условия, аналогичные ситуации 50 млн лет назад, когда на Земле появились первые млекопитающие.