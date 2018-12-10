Украина поднялась в рейтинге предотвращения климатических изменений

Наихудшие оценки экспертов получили Корея, Иран, США и Саудовская Аравия.

В польском Катовице на конференции ООН по защите климата (COP24) в понедельник, 10 декабря, немецкая неправительственная организация Germanwatch совместно с партнерами представила рейтинг предотвращения климатических изменений.

Как пишет DW, в сравнении с 2017 годом Германия опустилась в нем с 22-ого на 27-е место. Тем временем Украина поднялась на два пункта на 18-е место в рейтинге -между Францией и Португалией.

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Как объясняют авторы рейтинга, Германия потеряла свою позицию из-за "недостаточного снижения выбросов парниковых газов". Также они отмечают, что ФРГ остается "одним из крупнейших потребителей бурого угля". Наихудшие оценки экспертов получили Корея, Иран, США и Саудовская Аравия.

Три первых места рейтинга предусмотренные для стран, которые прилагают максимум возможных усилий для охраны окружающей среды и предотвращают глобальному потеплению на практике. Впрочем, как и в прошлом году, они остаются пустыми.

Конференция ООН по защите климата будет продолжаться в Катовице до пятницы, 14 декабря. Делегаты, которые представляют около 200 стран мира, планируют обсудить введение изменений, предусмотренных Парижским климатическим соглашением. Целью документа является сокращение выбросов парниковых газов, чтобы не допустить потепления климата более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Напомним, 3 декабря открытие конференции в Катовице посетил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер (Gerd Müller). Он заявил о плане Германии вдвое увеличить свой вклад в зеленый климатический фонд ООН - с 750 миллионов до полутора миллиарда евро.