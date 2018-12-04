Жертвами природных катастроф за год стали свыше 11,5 тысяч человек

В наибольшей степени от ударов стихии пострадали Пуэрто-Рико, Гондурас и Мьянма.

Природные катастрофы в 2017 году привели к гибели свыше 11,5 тыс человек и повлекли за собой ущерб на сумму более 375 млрд долларов (330 млрд евро).

В наибольшей степени от ударов стихии пострадали Пуэрто-Рико, Гондурас и Мьянма, следует из рейтинга государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI). Он был представлен во вторник, 4 декабря, в польском Катовице на Конференции ООН по защите климата, пишет DW.

В целом же за минувшие 20 лет жертвами природных катаклизмов стали свыше 526 тыс. человек. А ущерб от них составил 3,5 трлн долларов.

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"Рекордная засуха и необычайно высокие температуры в этом году, как ожидается, могут привести к тому, что в следующей редакции индекса европейские страны еще в большей степени окажутся в центре внимания" экспертов, отметил главный составитель KRI Давид Экштайн (David Eckstein).

Индекс KRI показывает, насколько отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф.

При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб в результате подобных явлений. За основу исследований Germanwatch берет признанный во всем мире банк данных NatCatService, созданный немецкой компанией Munich Re - одним из лидеров глобального страхового рынка.