Всемирный банк удвоит помощь бедным странам для адаптации к изменениям климата

Объявление об этом появилось на фоне начала переговоров почти 200 стран в Польше, посвященных реализации Парижского соглашения по климату.

Всемирный банк намерен удвоить финансовую помощь бедным странам, которые пытаются приспособиться к глобальному потеплению, доведя ее до $200 млрд в течение пяти лет.

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«Если мы не сократим выбросы и не займемся адаптацией сейчас, то к 2030 году у нас будет еще 100 млн человек, которые живут в нищете», – заявил директор банка по вопросам изменений климата Джон Рум, передает Голос Америки.

«Мы также знаем, что, если мы не займемся активным решением этой проблемы всего лишь в трех регионах – Африке, Южной Азии и Латинской Америке, мы получим 133 млн "климатических" мигрантов», – добавил он.

Помощь бедным странам в приспособлении к более теплой окружающей среде и экстремальным погодным условиям включает строительство более прочных жилых домов, поиск новых источников пресной воды и то, что банк называет «климатически оптимизированным сельским хозяйством».

Заявление банка появилось в тот момент, когда представители почти 200 стран собрались в польском городе Катовице для двухнедельных переговоров по климату.

Угроза, вызванная глобальным потеплением, «никогда не была столь серьезной», – заявила координатор ООН по проблемам климата Патрисия Эспиноса перед началом переговоров по климату в Польше.

«Этот год, вероятно, станет одним из четырех самых жарких лет за всю историю наблюдений. Последствия изменений климата никогда не были столь плохими. Данные реалии говорят нам, что мы должны делать гораздо больше», – сказала она.

Переговоры в Катовице посвящены реализации исторического соглашения по климату в Париже, заключенного в 2015 году. Участники соглашения взяли обязательство сократить выбросы парниковых газов и ограничить повышение температуры на планете менее чем двумя градусами Цельсия к 2030 году.

«Если смотреть со стороны, то это невыполнимая задача, – заявил ранее заместитель министра окружающей среды Польши Михал Куртыка. – Генеральный секретарь ООН рассчитывает на то, что мы добьемся этого. Плана "Б” нет».

Переговоры в Польше получили поддержку со стороны 19 стран G20, которые подтвердили свою приверженность борьбе с изменениями климата на саммите в Буэнос-Айресе.

Единственным участником саммита, уклонившимся от этого, стали США. Президент Дональд Трамп пригрозил вывести США из Парижского соглашения, объяснив это экономическим ущербом, который, по его словам, могут нанести положения этого договора.

Трамп выступает за использование ископаемых видов топлива и ядерной энергии, и предлагает пересмотреть Парижское соглашение, но многие отвергают эту идею как непрактичную.

Польша, будучи принимающей стороной, как ожидается, предложит «справедливый переходный период» для предприятий нефтяной, газовой и угольной промышленности, чтобы смягчить для них удар при уходе от таких загрязняющих источников энергии.

Ожидается, что участники переговоров предложат планы помощи развивающимся странам для адаптации к потеплению климата.