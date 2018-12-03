В Брюсселе провели масштабную демонстрацию против изменения климата (фото, видео)

Акцию приурочили к началу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Шествие за климат. В Брюсселе провели масштабную демонстрацию против изменения климата. Участие в ней приняли 65 тысяч человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Демонстранты бьют тревогу из-за мирового глобального потепления. И требуют ограничить выбросы углекислого газа – не только в Бельгии и Европе, но и по всему миру.

Акцию приурочили к началу Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 3 по 14 декабря в польском городе Катовице. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Ранее УНИАН сообщал, что экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тыс. лиц, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тыс. лиц. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тыс. протестующих в Берлине. По словам представителя немецкого отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.