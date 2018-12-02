По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.

В Брюсселе прошла массовая демонстрация в защиту климата.

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Как сообщает "Немецкая волна", по данным полиции бельгийской столицы, в мероприятии приняли участие около 65 тыс. человек.

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. Акция, участники которой прошли маршем по центру города, завершилась мирно.

Накануне экоактивисты провели массовые демонстрации в Германии. По данным организаторов, акция в Берлине собрала около 16 тыс. человек, а на протест в Кельне на западе Германии вышли более 20 тыс. человек. В свою очередь, полиция заявила об "очень высоком числе участников" акции в Кельне и более 5 тыс. протестующих в Берлине. По словам представителя германского отделения международной организации Greenpeace, демонстранты выступали против добычи угля и климатической политики Германии в целом.

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице пройдет 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи станет сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.