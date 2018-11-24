Изменения климата приводят к учащению стихийных бедствий

Федеральное агентство «Программа США по исследованию глобальных изменений» (U.S. Global Change Research Program) опубликовало очередной – четвертый – доклад.

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Эта Программа была создана в 1990 году решением Конгресса для изучения процессов изменения климата и их последствий. В работе программы принимают участие все профильные федеральные структуры США, включая ряд ключевых министерств. Периодически Программа публикует доклады с оценками ситуации, передает Голос Америки.

Главный вывод нового доклада: изменения климата станут причиной увеличения количества и масштабов природных катаклизмов в США, таких как мощные ураганы, засухи и природные пожары. Это во многом противоречит заявлениям и политике президента США Дональда Трампа.

Хотя в докладе не содержится конкретных рекомендаций относительно направлений государственной политики, в нем говорится о необходимости принятия мер для предотвращения природных катастроф «во избежание серьезного ущерба экономике, окружающей среде, здоровью и благополучию США в ближайшие десятилетия».

По прогнозам авторов доклада, к концу века климатические изменения обойдутся американской экономике в сотни миллиардов долларов – в случае, если не будут предприняты необходимые меры.

Администрация Трампа отменила ряд экологических норм, введенных в действие в президентство Барака Обамы. В прошлом году Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, которое поддерживают почти 200 государств.