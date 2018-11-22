Для предотвращения экологической катастрофы у человечества осталось 10 лет - ученые

Мы — последнее поколение, которое еще может что-то предпринять по той простой причине, что темпы изменения окружающей нас природы уже достигли пика, считают ученые WWF.

Экологи бьют тревогу и предупреждают, что для предотвращения необратимых изменений, которые станут причиной экологической катастрофы, у человечества осталось 10 лет.

Об этом свидетельствуют исследования Фонда дикой природы (WWF) и Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), сообщает "Новое время".

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Мы — последнее поколение, которое еще может что-то предпринять по той простой причине, что темпы изменения окружающей нас природы уже достигли пика, считают ученые WWF. По их данным, сегодня быстрее всего сокращается популяция животных в тропической зоне Латинской Америки и на Карибских островах — более 89% с 1970-х. За последние 30 лет исчезло более половины видов кораллов в Мировом океане. Особый вред дикой природе наносит пресловутый пластик: сегодня его следы можно обнаружить в желудках более 90% морских птиц. В 1960-м этот показатель составлял не более 5%.

Также учные говорят, что из-за изменений климата, вызванных деятельностью человека, некоторые виды животных постепенно теряют возможность размножаться, а некоторые и вовсе становятся бесплодными. Из-за этого темпы вымирания видов постоянно растут.

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Ученые МГЭИК предупреждают, что если не предпринять меры в ближайшие 10-12 лет, 2050 год станет точкой невозврата, послу которой глобальное потепление и его последствия предотвратить будет невозможно.

Климатологи считают, что потребуется всего дюжина лет, чтобы в мире значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.

"Даже незначительное увеличение температуры имеет значение и ведет к последствиям, — поясняет участник МГЭИК Ханс Отто Пертнер. — Увеличивается риск потери некоторых экосистем и других необратимых изменений".

В докладе освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 ℃ вместо 2 ℃. Разница в половину градуса выльется в то, что к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже.

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