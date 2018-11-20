Таяние льдов Антарктиды поднимет уровень моря сильнее, чем считалось ранее

Современные климатические модели не включают эффекты таяния льда в глобальном климате.

Ученые впервые спрогнозировали, как таяние ледникового покрова Антарктиды повлияет на климат: атмосфера будет нагреваться медленнее, потому что больше тепла будет поглощаться океаном.

Об этом говорится в исследовании, которое готовится к публикации в журнале Nature, передает Naked Science. Ведущий автор работы Бен Бронсалер подчеркивает, что современные климатические модели не включают эффекты таяния льда в глобальном климате.

Команда ученых выяснила, что к 2100 году уровень моря может подняться на 10 дюймов (25,4 сантиметра) выше, чем прогнозировалось в предыдущих исследованиях, которые оценивали рост примерно на 30 дюймов (76,2 см). Чтобы выяснить, повлияет ли таяние ледникового покрова Антарктиды на глобальный климат, исследовательская группа модифицировала одну из самых современных моделей компьютерного климата, чтобы включить туда таяние льда. Выяснилось, что дополнительная пресная вода из тающего ледникового щита действует как крышка на водах вокруг Антарктиды и замедляет выделение тепла.

Читайте такжеТревожные явления уже с нами: климатологи заявили о возможном оранжерейном эффекте на Земле

Чтобы проверить свой результат, Бронсаелер управлял климатической моделью и без учета таяния льда. В команду вошли исследователи из Лаборатории динамики геофизических жидкостей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в Принстоне, Нью-Джерси, и Принстонского университета. Ученые использовали климатическую модель NOAA GFDL под названием ESM2M и протестировали имитацию за период с 1950 по 2100 год.

Включение фактора расплавленного льда в исследовательскую модель показало, что глобальная температура повысится на два градуса Цельсия (3,6 F) к 2065 году, а не 2053-му, как предполагалось ранее. Помимо замедления потепления и повышения уровня моря, таяние антарктического ледникового покрова изменит режимы осадков, так как тропический дождь будет сдвигаться на север.

«Это первая новая идентифицированная взаимосвязь климата и потепления за 20 лет. Таяние льдов задерживает глобальное отепление - оно все еще происходит, но будет проистекать менее интенсивно и даст нам еще фору в 15 лет», - подытоживают ученые.

Ранее сообщалось, что таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. В частности, таяние повысило мировой уровень моря почти на сантиметр с начала 1990-х годов, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды.