На самом длинном леднике Европы разложили 100 тысяч открыток против изменений климата (фоторепортаж)

Открытки прислали юные экоактивисты со всего мира.

На вершине самого длинного ледника Европы Алеч, расположенного недалеко от перевала Юнгфрауйох в Бернских Альпах (Швейцария), экологические активисты выложили огромную картину из 100 тысяч открыток с сообщениями против изменения климата.

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Таким образом участники акции хотели не только привлечь внимание к проблеме стремительного изменения климата, но и подкрепить свое послание мировым рекордом в книге рекордов Гиннеса в категории самой большой открытки.

"Материалом" для огромной картины послужили 100 тысяч стандартных открыток, присланных юными экоактивистами со всего мира.

Как сообщал УНИАН, ранее в ООН предупредили об опасности "необратимых последствий" потепления на планете.

При этом экологи предупредают, что из-за глобального потепления в ближайшие 50 лет многие города планеты, в том числе Лондон, Майами и даже украинская Одесса, могут уйти под воду.