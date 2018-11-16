В Антарктиде из-за влияния подземной радиации растаял гигантский массив льда

Ученые сообщили о месте, где образуется необычное количество геотермального тепла.

Ученые обнаружили, что с южного полюса исчезла часть льда, большая по размеру, чем штат Род-Айленд (площадь 4000 кв.км), и считают, что во всем виновата необычная, ранее неизвестная горячая точка, которая работает на радиоактивных камнях и нагретой воде.

Исследователи из Британских антарктических исследований (British Antarctic Survey) опубликовали свои открытия в издании Scientific Reports. Об этом пишет "Голос Америки".

Ученые сообщили о месте, где образуется необычное количество геотермального тепла. Это источник тепла растапливает лед над собой, что в свою очередь влечет восхождение слоев ледникового щита.

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Оказывается, геотермальное тепло было результатом «радиогенных гранитоидов» – или горячего, радиоактивного камня и горячей воды, которая закипает на глубине. После таяния льда вода стекает и заполняет подледниковые озера.

«Процесс таяния, который мы наблюдаем, вероятно длится в течение тысяч, а может даже и миллионов лет и непосредственно не способствует изменению ледникового покрова, – сказал Том Джордан из British Antarctic Survey и ведущий автор исследования. – Однако в будущем дополнительная вода в ледяном слое может сделать этот регион более чувствительным к внешним факторам, таким как изменение климата».

Выводы, отмечают исследователи, указывают на то, что может быть много других локализованных источников геотермального тепла, о которых мы еще не знаем.