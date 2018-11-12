Масштабные пожары в Калифорнии: Трамп не считает глобальное потепление причиной стихии (видео)
23:28, 12 ноября 2018Климат
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Самый ужасный за последние 85 лет пожар в Калифорнии никак не могут обуздать.
Дональд Трамп / REUTERS
Трамп считает, что глобальное потепление не влияет на масштабные пожары в Калифорнии.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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31 погибший, более 200 пропавших без вести - самый ужасный за последние 85 лет пожар в Калифорнии никак не могут обуздать. Отравленный дымом воздух распространяется штатом, на месте роскошных вилл - пепелища, убытков штату за несколько дней нанесено на миллионы.
Голливудские звезды показывают, что осталось от их домов, призывают американцев жертвовать деньги на нужды пожарных и снова воюют с Трампом.
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