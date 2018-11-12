Масштабные пожары в Калифорнии: Трамп не считает глобальное потепление причиной стихии (видео)

Самый ужасный за последние 85 лет пожар в Калифорнии никак не могут обуздать.

Трамп считает, что глобальное потепление не влияет на масштабные пожары в Калифорнии.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеРай превратился в ад: в США полностью сгорел город Парадайс (фото, видео)

31 погибший, более 200 пропавших без вести - самый ужасный за последние 85 лет пожар в Калифорнии никак не могут обуздать. Отравленный дымом воздух распространяется штатом, на месте роскошных вилл - пепелища, убытков штату за несколько дней нанесено на миллионы.

Голливудские звезды показывают, что осталось от их домов, призывают американцев жертвовать деньги на нужды пожарных и снова воюют с Трампом.