Исчезнувшие навсегда: острова, которые ушли под воду из-за климатических изменений (видео)

Сегодня карта мира уже не выглядит так, как раньше.

Из-за изменений климата исчезают острова - один за другим.

Часть суши потеряла Япония, это небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима. Верхушку необитаемого острова уничтожили штормы и ледоходы, потом он ушел под воду.

5 крошечных тихоокеанских островов исчезли из-за повышения уровня океана и эрозии. Они входили в состав Соломоновых островов и в течение 20 лет опустились под воду. В конце октября 2018 года на Гавайях после урагана исчез остров Восточный. Там находилась половина всей популяции зеленых черепах, находящихся на грани вымирания.

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Из-за глобального потепления исчезли острова в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Около 40 км суши было «съедено» береговой эрозией. Климат на планете меняется из-за деятельности человечества и его недальновидности. Эти исчезнувшие куски суши были незаселенными, тогда как на очереди - острова, на которых живут сотни, тысячи, миллионы людей.