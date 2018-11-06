Озоновый слой Земли полностью восстановится к 2060 году - метеорологи

Истощение озонового слоя, впервые обнаруженное в конце 1970-х годов, к началу нынешнего века остановилось.

Озоновый слой Земли с 2000 года восстанавливается на 1-3 процента в десятилетие благодаря Монреальскому протоколу, который запрещает производство озоноразрушающих соединений.

Такими темпами в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете - к 2060 году. Эти выводы обнародовала Всемирная метеорологическая организация (ВМО) на очередной встрече сторон протокола, передает N+1.

Истощение озонового слоя, впервые обнаруженное в конце 1970-х годов, к началу нынешнего века остановилось. Отчасти это связано с продолжающимся глобальным потеплением и увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере, однако совсем недавно ученым также удалось показать, что одной из причин стало сокращение вредных для озонового слоя выбросов после вступления в силу Монреальского протокола.

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Об успехах в восстановлении озонового слоя ВМО отчиталась на переговорной сессии в столице Эквадора Кито. По данным ученых, с 2000 года озоновый слой за пределами полярных регионов восстанавливается на 1-3 процента в десятилетие. Если эти темпы сохранятся, в Северном полушарии и средних широтах он полностью восстановится до уровней 1980 года к 2030-м годам, в Южном полушарии — к 2050-м годам, а в полярных регионах — к 2060 году.

Кроме того, авторы отчета оценили возможный вклад Монреальского протокола в борьбу с изменением климата: с 1 января 2019 года в силу вступит поправка к протоколу, ограничивающая производства гидрофторуглеродов (ГФУ), безопасных для озонового слоя соединений, которые оказались мощными парниковыми газами. По их оценкам, эта поправка при максимальном участии стран (сейчас их 58) позволит избежать роста глобальной средней температуры на 0,4 градуса Цельсия.

Несмотря на ограничения Монреальского протокола, фактически производство опасных для озонового слоя хладагентов остановлено не везде, подчеркивается в отчете: весной 2018 года ученые сообщили об увеличении выброса ХФУ-11, которое связывают с незарегистрированными производствами в Азии.