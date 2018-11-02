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Один из японских островов ушел под воду

16:35, 02 ноября 2018
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

По предварительным оценкам, он подвергся воздействию ветра и дрейфующих льдов, сообщает The Guardian.

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Сообщается, что Эсанбе Ханакита Коджима находится на западе «северных территорий», которые являются предметом спора между Японией и Россией. В 2014 году он стал одним из 158 островов, которым дали названия японские власти, чтобы прояснить территориальный охват страны и расширить свою исключительную экономическую зону.

Ранее из-за шторма три четверти Венеции ушло под воду.

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Теги: #Япония#остров