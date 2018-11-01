Из-за глобального потепления в ближайшие 50 лет, Лондон, Майами и Одесса могут уйти под воду - экологи

В Украине среднегодовая температура уже выросла на 1,1°C, превысив показатель глобального потепления.

Если человечество продолжит загрязнять планету парниковыми газами и позволит глобальному потеплению поднять температуру на 2°C, то Нью-Йорк, Майами, Мумбаи, Лондон и даже юг Украины могут оказаться под водой.

Такой прогноз опубликован в недавнем докладе Межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC), действующей под эгидой ООН, сообщает "Новое Время".

В нем 90 ученых из 40 стран призывают мировых политиков и все человечество удержать глобальное потепление до 2030 года на уровне 1,5°C. Иначе повернуть вспять вызванные человеческой деятельностью изменения климата будет очень дорого, а то и вовсе невозможно.

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В 2016-м 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, взяв на себя обязательство не перегревать планету более чем на 2°C. Однако теперь IPCC считает предельно допустимой планку 1,5°C. Причем ученые предупреждают: если сохранится текущий уровень вредных выбросов, мир ждет катастрофическое повышение температуры более чем на 3°C.

Чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5°C, человечеству до 2035 года нужно потратить около 2,4 триллиона долларов, подсчитывают ученые. Для сравнения: на 0,6 триллиона меньше инвестировали в энергетический сектор все государственные и частные компании мира в 2017-м.

В Украине среднегодовая температура уже выросла на 1,1°C, превысив показатель глобального потепления. По прогнозам, в результате климатических изменений Одесса, Херсон, Бердянск, Мариуполь, Феодосия и другие города на юге Украины могут оказаться под водой.

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