В Антарктиде откололся айсберг размером с Запорожье

Спутниковые снимки показывают, что передняя часть ледника медленно сползала в океан на протяжении десятилетий, прежде чем начать резко разрушаться в последние годы.

От передней части ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктиде откололся огромный айсберг.

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Журналисты Gizmodo отмечают, что площадь ледяной глыбы составляет "115 квадратных миль, то есть в пять раз больше Манхэттена", передает Новое время. В привычных нам единицах измерения размер айсберга равен 300 кв км. Для сравнения, площадь Запорожья составляет 278 кв км, а Харькова - 350.

"Что особенно примечательно в этом событии, так это то, что частота образования айсбергов, похоже, увеличивается. В 2000-х годах события такого масштаба происходили примерно каждые пять лет. Но с 2013 года было уже четыре события, в том числе в прошлом году", - рассказал эксперт по дистанционному зондированию льдов Стив Лермитт из Университета в Делфте.

То, что происходило на леднике Пайн-Айленд в последние годы, может стать признаком того, что поток айсбергов растет, а сам ледник катастрофически уменьшается. Спутниковые снимки, собранные Лермиттом, показывают, что передняя часть ледника медленно сползала в океан на протяжении десятилетий, прежде чем начать резко разрушаться в последние годы. За счет этого ледник Пайн-Айленд стал самым быстро тающим ледником на Земле.

"Изменения в Пайн-Айленд с точки зрения потери массы и таяния шельфового ледника, пожалуй, более важны для будущего повышения уровня моря, чем какие-либо другие, поскольку эта область является одной из потенциальных горячих в прямом смысле слова точек в Антарктиде", - сказал Лермитт.

Исследователи отмечают, что толщина льда на Пайн-Айленд также уменьшается, со скоростью примерно метр в год.