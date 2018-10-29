Китайские ученые выяснили новые последствия климатической катастрофы

Оказалось, что тепловые волны привели к потере 6,6 рабочего дня в год в развивающихся странах, а в развитых странах — 3,5 дня в год.

Ученые Института физики атмосферы Китая выяснили, что тепловые волны, которые в будущем будут возникать чаще из-за глобального потепления, приведут к снижению работоспособности населения по всему миру. Наиболее уязвимыми регионами оказались Центральная Азия и Северная Европа.

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Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. Исследователи провели опрос среди 4363 респондентов, чтобы определить, насколько снизилась производительность труда во время жары в 2016 году. Оказалось, что тепловые волны привели к потере 6,6 рабочего дня в год в развивающихся странах, а в развитых странах — 3,5 дня в год. При этом снижение производительности труда обратно коррелировало с показателем ВВП на душу населения.

Кроме того, ученые подсчитали, как рост средней температуры атмосферы Земли скажется на числе потерянных трудовых дней. При повышении температуры на 1,5, 2, 3 и четыре градуса Цельсия развитые страны потеряют 9, 12, 22 и 33 дня, соответственно, а развивающиеся — 19, 31, 61 и 94 дня, соответственно. Снижение производительности труда в странах Юго-Восточной Азии при потеплении на 1,5 градуса будет таким же, как в развитых странах при потеплении на четыре градуса Цельсия.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата.