Британцам предлагают готовиться к великому переселению из-за изменений климата - СМИ

Более миллиона домов окажутся в зоне риска постоянных наводнений к 2080 году. Тысячи километров дорог и сотни километров железных дорог также окажутся под угрозой разрушения или подтопления.

В отчете британского комитета по изменению климата менеджеры и их советники по адаптации к грядущим климатическим условиям считают необходимым предупредить жителей прибрежных территорий острова, что в обозримом будущем их дома станут непригодными для жилья из-за поднимающегося уровня моря и эрозии береговой линии.

Читайте такжеТрамп признал, что изменение климата – это не выдумка

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Тimes, ожидается, что к 2050 году как минимум 32 тыс. домов уже не смогут быть жилыми, а к концу века их будет минимум 82 тыс. Более миллиона домов окажутся в зоне риска постоянных наводнений к 2080 году. Тысячи километров дорог и сотни километров железных дорог также окажутся под угрозой разрушения или подтопления.

Эксперты считают, что об этой реальной опасности потери собственности и вынужденного переселения население не информируют. А ведь речь идет о жизни уже родившихся поколений. Поэтому, по мнению комитета, нужно не писать нереалистичные и затратные планы по защите и укреплению береговой линии. Вместо этого, по мнению профессора Оксфордского университета Джима Холла, муниципальные и центральные власти должны думать о том, как спланировать и организовать релокацию целых поселков и даже городов, чтобы постараться перенести в безопасное место людей вместе с их привычным окружением.

По мнению профессора Холла, оплачивать такую релокацию должны будут не жертвы изменения климата, а местные и центральные бюджеты.

Глава комитета баронесса Броун считает неприемлемым, что сегодняшние покупатели недвижимости в прибрежных районах ничего не знают о незавидном будущем своих домов и думают, что инвестируют не только в свое настоящее, но и в будущие поколения своих наследников. Баронесса считает, что было бы правильным и честным предупреждать жителей неперспективных районов, чтобы они осознавали риски и понимали, что, к сожалению, эти места придется покинуть.