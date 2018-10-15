Дело в глобальном потеплении: ученые прогнозируют дефицит пива из-за жары

Ученые с помощью климатических моделей попытались выяснить, как экстремальные погодные условия повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет.

Глобальное потепление и другие изменения климата негативно скажутся на урожае ячменя по всему миру, что обернется дефицитом пива и скачком цен на этот напиток.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants, на которое обратила внимание газета The Guardian.

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Ученые с помощью климатических моделей попытались выяснить, как экстремальные погодные условия повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет. Затем при помощи экономических моделей они рассчитали, как это повлияет на производство и стоимость пива в разных странах.

В итоге выяснилось, что при самом неблагоприятном сценарии — при экстремальных периодах сильной жары и засухи — произойдет дефицит ячменя, что непременно скажется на объемах производства пива и его цене. Ожидается, что особенно это ударит по ключевым странам — производителям пива, включая Бельгию, Чехию и Ирландию, говорится в исследовании.