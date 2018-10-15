Трамп признал, что изменение климата – это не выдумка

В то же время президент сказал, что не намерен тратить «триллионы» долларов на предотвращение глобального потепления.

Президент США Дональд Трамп отступил от своих ранее высказанных слов о том, что изменение климата является выдумкой.

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Как передает Голос Америки, в интервью программе «60 минут» на канале CBS, Трамп сказал: «Я думаю, что что-то происходит. Что-то меняется, и будет меняться снова в обратную сторону. Я не отрицаю изменений климата, но все вполне может вернуться назад. Понимаете, мы говорим о миллионах лет».

Трамп на протяжении многих лет называл глобальное потепление выдумкой, а однажды заявил, что это заговор Китая, направленный на разрушение экономики США.

Президент сказал, что не знает, носит ли глобальное потепление искусственный характер, несмотря на то, что научные исследования показывают, что загрязнения и деятельность человека являются основными факторами. По словам президента, он не хочет тратить «триллионы и триллионы долларов» и терять «миллионы и миллионы рабочих мест», чтобы бороться с потеплением.

Большинство ученых связывают потепление планеты и штормы, которые становятся все более интенсивными. Ураган «Майкл», бушевавший на северо-западе Флориды на прошлой неделе, стал самым мощным штормом, обрушившимся на континентальные штаты почти за 50 лет.

Трамп заявил, однако, что были ураганы, которые были «намного хуже», чем «Майкл», добавив, что у ученых, призывающих принять меры в связи с изменениями климата, «очень большая политическая повестка».

Тем временем, небольшой городок Мексико-Бич, расположенный на берегу Мексиканского залива во Флориде, был практически стерт с карты США ураганом «Майкл». «Мексико-Бич разрушен», – сказал губернатор Рик Скотт. – Это похоже на зону боевых действий».

Президент Трамп в воскресенье подписал декларацию, в которой говорится, что федеральное правительство пока будет оплачивать 100% стоимости работ по расчистке во Флориде, что временно облегчит финансовое бремя, выпавшее на долю штата.