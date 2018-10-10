Трамп скептически высказался о докладе ООН по климату
03:31, 10 октября 2018Климат
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По его словам, он еще не читал данный доклад.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что скептически относится к докладу ООН по изменению климата.
По его словам, он еще не читал данный доклад. Об этом сообщает CNN.
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Он также добавил, что некоторые отчеты ООН «не столь хороши».
Трамп подчеркнул, что намерен ознакомиться с этим документом.
Ранее сообщалось, что в ООН обрисовали катастрофические последствия глобального потепления.
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