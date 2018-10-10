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Трамп скептически высказался о докладе ООН по климату

03:31, 10 октября 2018
Климат
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Дональд Трамп / REUTERS

По его словам, он еще не читал данный доклад. Об этом сообщает CNN.

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Он также добавил, что некоторые отчеты ООН «не столь хороши».

Трамп подчеркнул, что намерен ознакомиться с этим документом.

Ранее сообщалось, что в ООН обрисовали катастрофические последствия глобального потепления.

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Теги: #ООН#глобальное потепление#Дональд Трамп