Трамп скептически высказался о докладе ООН по климату

По его словам, он еще не читал данный доклад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скептически относится к докладу ООН по изменению климата.

По его словам, он еще не читал данный доклад. Об этом сообщает CNN.

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Он также добавил, что некоторые отчеты ООН «не столь хороши».

Трамп подчеркнул, что намерен ознакомиться с этим документом.

Ранее сообщалось, что в ООН обрисовали катастрофические последствия глобального потепления.