Сокращение потребления мяса может сдержать глобальное потепление (видео)

Чтобы сдержать глобальное потепление, потребление мясной продукции надо уменьшить хотя бы до 22 кг на человека к 2030 году.

Еще не все потеряно и человечество еще может сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию, считают в ООН.

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Для этого необходимы изменения как на уровне государств, так и на уровне потребителей, передает "Немецкая волна". В частности, от концернов по производству мяса и молока больше выбросов парниковых газов в атмосферу, чем от нефтяной промышленности. К такому шокирующему выводу пришли исследователи американского Института сельского хозяйства и торговой политики.

В среднем житель Германии съедает около 60 кг мяса в год, украинцы - около 50. Чтобы сдержать глобальное потепление, потребление мясной продукции надо уменьшить хотя бы до 22 кг на человека к 2030 году. Отказ от мяса или сокращение его потребления - это лишь один из многих способов, как каждый может уменьшить парниковые выбросы в атмосферу.