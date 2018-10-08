Украине предрекли мягкие зимы и "африканскую" жару летом
По прогнозам климатологов, в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус.
То есть нас ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды, передает "Сегодня".
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Впрочем, когда температура поднимется еще на 2 градуса – ледники полностью растают. По пессимистическим прогнозам, это произойдет еще в этом столетии. Тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.
Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра, говорит, что аномальные проявления погоды в результате изменения климата становятся уже нашим климатом.
Ранее американские ученые установили, что деятельность человека отражается на сезонных колебаниях температуры воздуха в тропосфере - нижнем слое атмосферы.