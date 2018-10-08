В ООН предупредили об опасности "необратимых последствий" потепления на планете

Уже сегодня экологи фиксируют экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников.

Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градуса по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества".

Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник, 8 октября, на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон, передает DW.com.

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Только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро, посчитали в IPCC. Уровень выбросов CO2, по мнению экспертов, необходимо сократить на 24 процента к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году - свести к нулю.

Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Цель Парижского соглашения по климату - до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.