Без кофе и вина: ТОП-5 самых популярных продуктов, которые первыми исчезнут из-за изменений климата (видео)

В ближайшие 50-100 лет привычные для нас продукты могут бесследно исчезнуть.

Глобальное потепление и прогнозируемые изменения климата сильно влияют на сельское хозяйство. Предлагаем ознакомиться ближе с ТОП-5 самых популярных продуктов, которые исчезнут с лица Земли первыми.

Вино

По прогнозам ученых, к 2070 году в мире на 85% сократится производство вина. Напиток делают из 12 сортов винограда, которые из-за повышения температуры становится невозможно выращивать.

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Авокадо

Чтобы вырастить килограмм авокадо, необходимо 270 литров воды, что даже сейчас очень затратно. А через 50 лет, когда проблема воды обострится, выращивать это растение станет вообще слишком дорого.

Фрукты и ягоды

Резкие перепады температуры негативно влияют на урожай плодовых деревьев и ягод. К примеру, только в 2017 году около 80% ягод уничтожили заморозки. Далее ситуация только ухудшится.

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Кофе

К 2080 году на Земле может полностью исчезнуть кофе. Из-за изменений климата уже через 30 лет наполовину сократятся площади, пригодные для выращивания кофе.

Бананы

Для созревания бананов нужен постоянный полив, а это усложнит их выращивание уже в ближайшие годы. Самый распространенный сорт банана кавендиш может исчезнуть через несколько десятилетий.