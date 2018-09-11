Метеорологи оценили вероятность формирования Эль-Ниньо к концу года в 70%

В связи с наступлением условий Эль-Ниньо ВМО ожидает, что в сентябре-ноябре температура будет выше средней почти во всем азиатско-тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке, Африке и прибрежных районах Южной Америки.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) считает, что с 70-процентной вероятностью к концу нынешнего года в Тихом океане сформируется теплый феномен Эль-Ниньо.

Это означает, что температура поверхности воды в экваториальной части океана будет выше среднего, что может повлечь за собой значительное потепление в глобальном масштабе, а в случае высокой интенсивности этого явления - засухи и наводнения. Однако пока интенсивность Эль-Ниньо предсказывать трудно, передает N+1.

Теплый феномен Эль-Ниньо и аналогичный холодный феномен Ла-Нинья - две фазы Южной осцилляции, колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на глобальную температуру, осадки и погоду в целом во многих частях света. В частности, с Эль-Ниньо обычно связаны аномально теплые с точки зрения глобальной средней температуры годы.

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По оценке ВМО, с вероятностью 70 процентов к концу года сформируется Эль-Ниньо, вероятность нейтральных условий оценивается в 30 процентов. Вероятность Ла-Ниньи, с которой начинался 2018 год, считается нулевой.

«ВМО не ждет, что Эль-Ниньо будет таким же сильным, как в 2015-2016 годах, но он все равно будет иметь значительное влияние», - сказал генсек метеорологической организации Петтери Таалас.

В 2015-2016 годах засухи и наводнения, вызванные Эль-Ниньо, привели к тому, что около 100 миллионов человек на юге Африки, в Азии и Латинской Америке столкнулись с дефицитом пищи и питьевой воды.

В связи с наступлением условий Эль-Ниньо ВМО ожидает, что в сентябре-ноябре температура будет выше средней почти во всем азиатско-тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке, Африке и прибрежных районах Южной Америки. Осадки выше нормы прогнозируются, в частности, на юге Северной Америки, юго-востоке экваториальной Африки, юго-востоке Европы, юго-западе Азии и некоторых областях Южной Америки, ниже нормы осадки ожидаются в центральной Америке и Карибском регионе, восточной Азии и тихоокеанском регионе.