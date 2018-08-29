Во Франции министр в прямом эфире заявил об отставке из-за игнорирования правительством проблем экологии (видео)

Отставка министра стала полной неожиданностью и для правительства, и для президента Эммануэля Макрона.

Французский министр экологии заявил об увольнении в прямом эфире.

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Как говорится в сюжете ТСН, министр уходит с поста, потому что никто в правительстве к нему не прислушивается. Один из самых популярных политиков страны, известный эко-активист Николя Юло во время интервью на радио эмоционально объяснил, что так и не добился прогресса в решении экологических проблем. И заметил, что у французского правительства борьба с изменением климата - в конце списка приоритетов.

Отставка министра стала полной неожиданностью и для правительства, и для президента Эммануэля Макрона, рейтинг которого, как отмечают, может снизиться из-за этого инцидента.