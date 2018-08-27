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Greenpeace раскритиковал Меркель за торможение политики ЕС по климату

06:13, 27 августа 2018
Климат
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Ангела Меркель / REUTERS

"Вместо того, чтобы взять на себя лидерство по защите климата в Европе, отказаться от использования угля и двигателей внутреннего сгорания, она намерена заблокировать климатически цели на уровне ЕС", - заявили в организации, сообщает DW.

Сейчас Меркель стала крупнейшей причиной торможения климатической политики Евросоюза, добавили в Greenpeace. Экологам не понравилось заявление канцлера, сделанное в воскресенье в интервью телеканалу ARD.

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Канцлер высказалась против амбициозных планов Еврокомиссии по защите климата. "Я не считаю целесообразным постоянно ставить новые цели, Германии необходимо сначала достичь уже поставленных целей", - отметила Меркель.

Ранее в Еврокомиссии предложили членам Евросоюза снизить выбросы парниковых газов на 45 процентов вместо запланированных ранее 40 к 2030 году по сравнению с 1990 годом. В настоящий момент Германия достигла уровня в 28 процентов. К 2050 году страна, согласно плану по защите климата, должна свести к абсолютному минимуму выброс парниковых газов.

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Ученые международного объединения World Weather Attribution заявили, что это является следствием глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще.

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Теги: #Ангела Меркель#климатические изменения#Greenpeace