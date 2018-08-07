Тревожные явления уже с нами: климатологи заявили о возможном оранжерейном эффекте на Земле

Климатологи отмечают, что оранжерейный эффект приведет к росту планетарной температуры на 4°С при этом поддержание человеческого существования станет проблематичным.

Ведущие климатологи предупреждают, что череда глобальных явлений, таких как таяние ледников, потепление мирового океана, меняющиеся течения и исчезновение лесов могут привести планету в состояние оранжереи, после чего даже усиленные попытки снизить выбросы в атмосферу окажутся тщетными.

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Как пишет Guardian, авторы исследования считают, что даже достижение поставленной Парижским соглашением цели не превысить глобальное потепление больше чем на 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, может оказаться недостаточным для того, чтобы удержать климат планеты в стабильных температурных пределах, передает Би-би-си.

"Надеюсь, что мы ошибаемся, но, как ученые, мы обязаны исследовать такую возможность, - приводит газета слова директора Стокгольмского климатического института Йохана Роскстрема. - Мы должны знать правду и как можно скорее. Это один из самых экзистенциальных вопросов современной науки".

По мнению ученых, нельзя исключить вероятность того, что оранжерейный эффект приведет к росту планетарной температуры на 4°С выше доиндустриального уровня, при этом поддержание человеческого существования станет проблематичным.

Еще один автор доклада - Кэтрин Ричардсон из Университета Копенгагена - считает, что есть немалый риск того, что планетарные природные системы могут начать нагреваться сами, даже если мы прекратим выбросы в атмосферу. То есть от человечества для спасения потребуются куда более серьезные усилия.

Сегодня среднепланетарная температура лишь на 1°С превышает доиндустриальный уровень. Растет она со скоростью 0,17°С в десятилетие. Парижское соглашение предусматривает меры, призванные ограничить повышение на 1,5-2°С к концу века. Авторы исследования полагают, что могут потребоваться более радикальные меры.

"Охватившая ныне Европу жара - не то, чего можно было ожидать при повышении температуры всего лишь на 1°С", - говорит Рокстрем.

"В контексте лета 2018 года говорить о ложной тревоге климатологов уже нельзя. Тревожные явления уже с нами", - приводит в заключение газета слова доктора Фила Уильямсона из Университета Восточной Англии.