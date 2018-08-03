Неделю провел в снежной пещере: как спасали пропавшего австралийского альпиниста в Новой Зеландии

Во вторник спасатели получили сигнал, отправленный с аварийного спутникового устройства (радиомаяка) альпиниста.

29-летний австралийский альпинист Терри Харч, пропавший во время восхождения в Новой Зеландии, спасен и доставлен в больницу города Данидин.

Харча во время восхождения застала непогода, препятствовавшая его дальнейшему передвижению по маршруту. Погода не улучшалась в течение почти семи дней, все это время он ждал помощи, выкопав себе пещеру в снегу.

Об исчезновении Терри Харча стало известно в понедельник, когда он не вернулся в расчетное время с восхождения на вершину горы Аспайринг (высота 3033 м). О том, что Харч все еще не вернулся с восхождения, спасателям сообщил его товарищ, передает Русская служба BBC.

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Во вторник спасатели получили сигнал, отправленный с аварийного спутникового устройства (радиомаяка) альпиниста. Точнее, устройство самостоятельно сгенерировало сигнал бедствия, отправив его американской компании-поставщику этих устройств. Американская компания, в свою очередь, связалась с координационным центром спасательной службы Новой Зеландии и сообщила данные о местонахождении альпиниста.

Однако поискам пропавшего альпиниста препятствовали плохие погодные условия: скорость ветра в горах достигала 60 км в час, также не прекращался сильный снегопад, а температура воздуха опустилась значительно ниже ноля градусов по Цельсию.

Спасатели смогли найти альпиниста только в четверг - во время кратковременного улучшения погоды.