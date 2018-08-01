Количество смертей от аномальной жары вырастет в разы - ученые

10:44, 01 августа 2018
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

Изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах.

Об этом свидетельствуют исследования ученых Университета Монаша в Мельбурне под руководством Юймина Го, сообщает N+1 со ссылкой на журнал Plos Medicine.

Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур (heatwave) по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми. Летом 2018 года аномальная жара, в частности, установилась на севере Европы и в Греции, а также в Японии - при этом жару в Великобритании местные ученые уже связали с изменением климата.

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"В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе", - сказал Юймин Го.

Ученые создали математическую модель для оценки числа смертей от жары в 20 странах с 2031 по 2080 год. Для этого они использовали данные о погоде и смертности из 412 районов в 20 странах, собранные с 1984 по 2015 годы в Северной и Южной Америках, Европе и Азии. С помощью климатических моделей ученые спрогнозировали среднюю температуру в этих регионах до конца века и экстраполировали данные о смертности в связи с аномальной жарой.

Прирост смертности от волн жары в 2031-2080 годах / journals.plos.org

При наименее благоприятном сценарии - когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, - смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет более чем на 770 процентов относительно средних уровней 1971-2020 годов. В США, где было изучено больше всего районов, прирост составит от 400 до 525 процентов, в Европе, Китае и Японии он не превысит 400 процентов. При этом из-за особенностей моделирования зон аномальной жары авторы, в частности, не учитывали их возрастающую интенсивность (а только продолжительность) - это может означать, что потери от них могут быть недооценены.

Меры по адаптации к изменению климата, по расчетам авторов, существенно снизили бы количество дополнительных смертей, однако "нет убедительных оснований полагать, что такая адаптация произойдет эффективно и вовремя", пишут ученые. Авторы статьи считают, что для снижения потерь от жары необходимо, в частности, активнее распространять информацию о проблеме, развивать системы раннего предупреждения об экстремальной погоде и учитывать такие риски в городском планировании.

Ранее УНИАН сообщал, что к 2100 году смертельная жара может угрожать большинству человечества. Так, до 75 процентов людей могут столкнуться со смертельно опасными температурами, если выбросы углерода не упадут.

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Теги: #климатические изменения#аномальная жара