Ученые предрекают глобальную катастрофу из-за стремительного таяния ледников

Увеличение содержания тепла в океане способствует ускоренному таянию льдов.

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили значительную потерю массы в крупных ледниках Восточной Антарктиды, в том числе леднике Тоттена и леднике Московского университета.

Воды в них теоретически хватит на то, чтобы повысить уровень моря на пять метров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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По оценкам, в период с апреля 2002 года по сентябрь 2016-го оба ледника потеряли около 18,5 миллиарда тонн замороженной воды. Это эквивалентно повышению уровня моря на 0,7 миллиметра.

Хотя восточная часть Антарктиды считалась менее уязвимой для глобального изменения климата, чем другие ледники, увеличение содержания тепла в океане способствует ускоренному таянию льдов.

Ранее от Гренландии откололся шестикилометровый айсберг.