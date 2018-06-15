Вулкан обрушил на жителей Гавайев дождь из драгоценных камней (видео)

Лавой вытолкнуло минеральные камни зеленого цвета — оливин, похожий на изумруд.

В результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев, которое длится уже больше месяца, лавой вытолкнуло минеральные камни зеленого цвета — оливин, похожий на изумруд. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Эти небольшие камни залегают в вулканических породах. Отмечается, что жители подбирают камни, появившиеся на улицах и пляжах после извержения, и выкладывают фотографии. Одна из разновидностей оливина — перидот — является драгоценным камнем. Его стоимость может достигать $450 за карат.

Газета отмечает, что вулкан извергается в течение 40 дней. Жертв извержения нет, однако лава уничтожила около 600 домов.