Все страны G7, кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, а также ЕС подтвердили свою приверженность выполнению Парижского соглашения.

Лидеры всех стран G7, кроме США, подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату, говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, а также ЕС подтвердили свою приверженность выполнению Парижского соглашения", — говорится в документе.

Главы этих государств и организаций также договорились бороться с климатическими изменениями путём "работы со всеми релевантными партнерами".

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Год назад президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в конце мая, заявил, что Трамп, приняв решение о выходе из соглашения, проиграл на международном уровне, так как его примеру больше никто не последовал.