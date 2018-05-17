Глобальное потепление может повлиять на мировую экономику из-за массовой миграции рыб - экологи

В связи с изменениями температуры воды рыбы и морские животные будет вынуждены перемещаться на расстояния до тысячи километров.

Сотни видов рыб и моллюсков будут вынуждены мигрировать на север, чтобы избежать последствий изменения климата, подвергая риску глобальное рыболовство.

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие глобальное потепление и реакцию разных видов рыб на выбросы парниковых газов, сообщает The Independent.

По словам экологов, морские существа очень чувствительны к температуре воды, и если она становится слишком теплой, они часто мигрируют в места, которые подходят им лучше.

Рыбаки в Великобритании и во всем мире уже сообщили об изменениях видов и количества рыбы, которую они вылавливают.

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Среди таких видов треска, морской окунь и краб, которые являются очень важным для экономики.

“Мы уже видели, что сдвиги на несколько сотен миль в диапазоне обитания видов могут нарушить рыболовство. Это исследование показывает, что такие дислокации будут происходить по всему континенту и на обоих побережьях в течении 21-го века", - сказал ведущий ученый, морской биолог из Университета Ратгерса доктор Джеймс Морли.

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Доктор Морли и его коллеги использовали массив из 16 климатических моделей, которые учитывали как низкие, так и высокие уровни выбросов парниковых газов для прогнозирования будущего потепления морей вокруг Северной Америки. Их сценарии снижения выбросов основывались на показателях Парижского соглашения по климату.

Эта информация сочеталась со знанием температурных предпочтений отдельных видов.

Общие результаты свидетельствуют о том, что если выбросы парниковых газов будут продолжаться, то некоторые виды будут вынуждены мигрировать в два или три раза дальше, чем при сценариях с низким уровнем выбросов.

"Мы обнаружили значительное влияние сценария выбросов углерода на величину прогнозируемых изменений в среде обитания видов в 21 веке. В будущем с высоким уровнем выбросов углерода мы ожидаем, что многие экономически важные виды будут увеличиваться в новых регионах и уменьшаться в районах исторического изобилия”, - сказал доктор Морли.

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"Если вы находитесь в Северной Каролине, занимаетесь ловлей черноморского окуня, и для этого вам нужно проехать 300 или 400 дополнительных миль, это реальная проблема", - сказал эколог из Университета Ратгерса профессор Малин Пински.

Их результаты отражают аналогичные выводы и по другую сторону Атлантики, где более теплые воды уже меняют важные промыслы в таких местах, как Северное море.

"По всему побережью Великобритании состав видов меняется в местном масштабе – мы видели, как некоторые из видов, обитающих в холодной воде, двигаются на север", - объяснила эколог Анна Куейрос.