Ледяная голова: финские экологи нашли интересный способ доказать Трампу изменения климата

Группа экологов собирает деньги, чтоб высечь голову Трампа в арктическом айсберге.

Группа экологов, занимающаяся изменениями климата, собирает полмиллиона долларов с целью высечь голову президента США Дональда Трампа в арктическом айсберге.

По задумке, ледяная голова Трампа будет 35 метров в высоту, сообщает The Independent. Проект задуман по аналоги с известной горой Рашмор, в которой высечены головы четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Экологи надеются, что они смогут проиллюстрировать опасности изменения климата путем наблюдения за тем, как быстро растает "голова" президента.

"Мы хотим построить памятник для всех нас, чтобы мы могли видеть, как долго будет длиться таяние скульптуры. Часто люди верят во что-то только тогда, когда видят это своими глазами”, - говорится в заявлении группы.

Напомним, ранее Дональд Трам неоднократно говорил о том, что не верит в изменения климата. Он заявил, что борьба с изменениями климата невыгодна США, из за чего обьявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения о климате.