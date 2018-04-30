Климатическая конференция в Бонне обсуждает воплощение Парижского соглашения

Среди главных вопросов на конференции в Бонне - как фиксировать выбросы двуокиси углерода в каждой стране-участнице Парижского соглашения.

В немецком Бонне в понедельник, 30 апреля, началась многодневная конференция на тему изменения климата. В фокусе дискуссий - имплементация Парижского климатического соглашения.

Как пишет DW, ожидается, что делегаты подготовят главные материалы для следующей глобальной климатической конференции. Она запланирована на декабрь этого года в польском Катовице.

Обсуждают, в частности, вопрос стандартизированных правил, по которым страны-участницы соглашения могут измерять и отчитываться о собственные выбросах двуокиси углерода. Отмечается, что ни одно государство не должно фальсифицировать свои целевые показатели.

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В Бонне соответствующие документы будут обсуждать, редактировать и уточнять.

Целью Парижского климатического соглашения в 2015 году, напомним, является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже при условии добросовестного выполнения соглашения в ООН прогнозируют, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет как минимум на три градуса.

Администрация США, одного из крупнейших мировых производителей парниковых газов, при президенте Дональде Трампе заявила о выходе страны из Парижского соглашения.