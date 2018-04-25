Нет "планеты Б": Макрон выразил уверенность в возвращении США к Парижскому соглашению по климату

Макрон также заявил, что у человечества нет «планеты Б», на которую можно будет переехать.

Выступая в Конгрессе США президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «уверен, что в один из дней США вернутся Парижское соглашение по климату».

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Продолжая речь о необходимости заботы об экологии, Макрон также заявил, что у человечества нет «планеты Б», на которую можно будет переехать, в то время как «загрязнение океанов, неснижающиеся выбросы углекислого газа и разрушение биологического разнообразия убивают планету», передает kommersant.ru. «Страны должны найти возможность для плавного перехода на экономику с низким использование углеводородов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, решение о выходе из него принял президент США Дональд Трамп в первые полгода после инаугурации - 1 июня 2017 года. Тогда это решение вызвало значительное недовольство экологов и политических противников президента США из Демократической партии.