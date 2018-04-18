Анджелина Джоли показала, как умело управляет самолетом (видео)

Актриса в видеоролике умело демонстрирует, как не только умеет управлять самолетом, но и садить его в пустыне.

Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы", посвященного проекту Елизаветы II по сохранению леса. Там звезда показала свои умения управлять самолетом.

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Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как умеет не только управлять самолетом, но и садить его в пустыне.

"Здесь так красиво. Мне кажется, это самое красивое место на земле", – прокомментировала Анджелина. Звезда добавила, что заботиться о климате сегодня как никогда.

"Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом", - добавила Джоли.