Анджелина Джоли показала, как умело управляет самолетом (видео)
13:18, 18 апреля 2018Климат
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Актриса в видеоролике умело демонстрирует, как не только умеет управлять самолетом, но и садить его в пустыне.
Джоли приняла участие в съемках документального фильма об экологии / скриншот
Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы", посвященного проекту Елизаветы II по сохранению леса. Там звезда показала свои умения управлять самолетом.
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Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как умеет не только управлять самолетом, но и садить его в пустыне.
"Здесь так красиво. Мне кажется, это самое красивое место на земле", – прокомментировала Анджелина. Звезда добавила, что заботиться о климате сегодня как никогда.
"Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом", - добавила Джоли.
And #Angelinajolie lands the plane 👀😄😍♥ pic.twitter.com/fIehBbgeTC— AJ (@angeltresjolie) April 17, 2018
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