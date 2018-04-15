В США адвокат поджег себя в знак протеста против климатических изменений

Мужчина перед смертью сказал, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и много кто умирает преждевременно.

Известный американский адвокат, 60-летний Дэвид Бакл погиб после того, как поджег себя в парке Нью-Йорка в знак протеста против изменения климата.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Останки Дэвида Бакла обнаружили в Проспект Парке в Бруклине.

В его предсмертной записке, найденной вблизи, речь шла о том, что он убивает себя, вылив на себя ископаемое топливо как символ того, «что вред от человеческой деятельности делает с Землей».

Он отметил, что большинство людей сейчас дышит плохим воздухом и много кто умирает преждевременно.

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Бакл был известен также как правозащитник, что работал от имени ЛГБТ-сообщества, а также вместе с несколькими группами по защите окружающей среды.

Его предсмертная записка была также отправлена по имейлу нескольким организациям к суициду.

«Моя преждевременная смерть от топлива показывает, как мы поступаем с собой», — написал адвокат.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармену Велья готовит иски в Европейский суд за плохое качество воздуха в ряде стран Европейского Союза.