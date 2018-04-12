Скорость Северо-Атлантического течения снизилась до минимума за 1,5 тысячи лет

Ученые связывают замедление Северо-Атлантического течения с таянием льдов.

Скорость Северо-Атлантического течения снижается последние 160 лет (примерно с 1850 года) и сейчас она достигла минимума за полторы тысячи лет.

Об этом сказано в работе, опубликованной в Nature, передает Republic.

Замедление течения приводит к повышению температуры у восточного побережья Северной Америки, а к востоку от Гренландии - к ее понижению.

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Согласно данным исследователей, за полтора века течение замедлилось на 15-20%. Они связывают это с таянием льдов (талая вода, которая легче соленой морской воды, остается на поверхности, мешая течению), что, по их мнению, является естественным природным процессом, пишет The Wall Street Journal.

Другой позиции придерживаются авторы еще одного исследования Северо-Атлантического течения, также размещенного в Nature. Ученые согласны, что течение замедляется из-за таяния льдов, однако причиной называют людей и их влияние на экологию.

Во второй работе также зафиксировано замедление течения. С середины XX века скорость снизилась примерно на 15%.

Авторы двух работ изучили систему меридионального Cеверо-Атлантического течения, куда в том числе входит Гольфстрим.

Первая группа исследователей изучала состав осадочных пород и размер минеральных частиц, собранных на морском дне. Свои результаты они подтвердили с помощью компьютерного моделирования.

Вторая группа прибегла к моделированию, а также к спутниковым наблюдениям поверхностных течений. Прямое наблюдение за течением проводят только последние десять лет, поэтому исследователи не могли делать выводы на основании этих данных и прибегли к моделированию.