Обнаружена угрожающая человечеству "темная" зона (фото)

"Темная" зона поросла темноцветными водорослями, там упала способность поверхности отражать солнечные лучи.

Норвежские ученые обнаружили "темную" зону на ледяном щите в Гренландии.

В данной зоне быстро тает лед из-за того, что снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. А это влияет на рост уровня моря, передает Live Science.

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Речь идет об участках льда, цвет которых отличается от соседних из-за деятельности темноцветных водорослей. "Темная" зона имеет длину 400 км, а ширина в отдельных местах достигает 100 км.

Жидкая вода из-за таяния льда, в свою очередь, способствует росту водорослей, в итоге растет площадь "темной" зоны.

Ранее ученые прогнозировали, что уровень моря в 2100 году должен увеличиться на 65 сантиметров по сравнению с 2005 годом.