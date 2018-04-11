Обнаружена угрожающая человечеству "темная" зона (фото)
08:30, 11 апреля 2018Климат
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"Темная" зона поросла темноцветными водорослями, там упала способность поверхности отражать солнечные лучи.
"Темная" зона стремительно расширяется / фото NASA
Норвежские ученые обнаружили "темную" зону на ледяном щите в Гренландии.
В данной зоне быстро тает лед из-за того, что снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. А это влияет на рост уровня моря, передает Live Science.
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Речь идет об участках льда, цвет которых отличается от соседних из-за деятельности темноцветных водорослей. "Темная" зона имеет длину 400 км, а ширина в отдельных местах достигает 100 км.
Жидкая вода из-за таяния льда, в свою очередь, способствует росту водорослей, в итоге растет площадь "темной" зоны.
Ранее ученые прогнозировали, что уровень моря в 2100 году должен увеличиться на 65 сантиметров по сравнению с 2005 годом.
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