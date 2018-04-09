В Антарктике выпало рекордное за 200 лет количество снега

17:50, 09 апреля 2018
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на BBC.

Этот допольнительный объем снега можно сравнить с количеством воды в двух Мертвых морях. Также такой объем снега может покрыть метровым слоем всю Новую Зеландию.

Команда доктора Лиз Томас из Британского института изучения Антарктики пробурила 79 скважин по всему Белому континенту и изучила толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа ученые смогли определить, в какой год сколько снега выпало.

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Пропорционально большая часть снега выпала на Антарктическом полуострове, который, как считается, больше всего подвергся глобальному повышению температуры в XX веке.

"Теоретически, тем больше нагревается Антарктида, тем влажнее ее климат и тем больше снега выпадает. И наше исследование подтверждает, что именно это и происходит", - объяснила доктор Томас.

Она отметила, что даже такие сильные снегопады не компенсируют лед, который Антарктида теряет в результате потепления.

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Теги: #снег#глобальное потепление#снегопад#Антарктика#Антарктида